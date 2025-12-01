Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Orioko defiende su portería con casi todos los jugadores dentro del área, ante una falta lanzada por el Tolosa. Etxeberria

Orio

Solvente y merecido triunfo del Orioko, 3-0 ante el Tolosa

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30

Triunfo solvente del Orioko en la decimosegunda jornada de la División de Honor Regional. Se temía la visita del Tolosa a Mendibeltz, pero los oriotarras ... protagonizaron uno de los mejores partidos de lo que llevamos de liga, haciéndose acreedores a la victoria. El 3-0 final refleja el buen tono que mantuvo el equipo de Igor San Miguel en todo el encuentro. Bien es verdad que ponerse en el marcador con un 2-0 al cuarto de hora dio la necesaria tranquilidad y confianza a los jugadores.

Solvente y merecido triunfo del Orioko, 3-0 ante el Tolosa