Solvente y merecido triunfo del Orioko, 3-0 ante el Tolosa

Triunfo solvente del Orioko en la decimosegunda jornada de la División de Honor Regional. Se temía la visita del Tolosa a Mendibeltz, pero los oriotarras ... protagonizaron uno de los mejores partidos de lo que llevamos de liga, haciéndose acreedores a la victoria. El 3-0 final refleja el buen tono que mantuvo el equipo de Igor San Miguel en todo el encuentro. Bien es verdad que ponerse en el marcador con un 2-0 al cuarto de hora dio la necesaria tranquilidad y confianza a los jugadores.

El primer gol llegó en el minuto 7 de partido con una rápida y no exenta conducción de calidad por el costado izquierdo de Harri Bruño con un fuerte disparo desde el borde del área. Seis minutos después llegaría el segundo con con un disparo de Alex Emparanza que no pudo detener el cancerbero tolosarra. Los visitantes tuvieron alguna ocasión para recortar diferencias en la primera parte, pero no se movería el marcador.

Todavía quedaba la segunda parte y la cosa se pudo complicar tras la expulsión de la colegiada andoaindarra Lidia Barragán por doble amarilla a Beñat Arruti en el minuto 60, pero el equipo se mantuvo firme e incluso estableció el definitivo 3-0 con el gol de Unai Cohelo Olasagasti en el minuto 82, para tranquilidad del equipo y de la grada.

Con estos tres importantes puntos el Orioko suma 14 puntos en 12 jornadas, antes de rendir visita el próximo fin de semana al Beasain.

Resto de resultados

Triunfo también del equipo Regional ante el Axular Lizeoa por 4-1aunque los goles no llegaron hasta el final, con dos goles de Asier Iglesias, otro de Antton Iturain y otro de Jon Eizagirre. El juvenil de honor superó al Arrupe por 2-1 y se aúpa a la segunda posición, mientras las féminas de la liga de honor regional perdieron 5-4 en Oñati ante el Debagoiena. En el minuto 55 perdían 4-0, pero casi empatan.