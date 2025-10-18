Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Instalaciones del polideportivo Karela.

Orio

El Servicio de Orientación Deportiva Abailan está en marcha en el polideportivo

El objetivo del servicio es activar a las personas que no realizan actividad física de forma regular, ofreciendo los recursos disponibles

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:07

El Ayuntamiento de Orio, en colaboración con el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha puesto en marcha el Servicio de Orientación Deportiva Abailan. El objetivo del servicio es activar a las personas que no realizan actividad física de forma regular, ofreciendo los recursos disponibles en el municipio. Se trata de un servicio gratuito que a partir de esta semana se podrá concertar cita en la oficina situada en el polideportivo Karela.

Falta de conocimiento, patologías, situaciones de exclusión... Son diversas las dificultades que la ciudadanía puede tener a la hora de practicar deporte y para ayudarla a superarlas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el servicio Abailan. Esta oficina trabajará de forma coordinada con los agentes sanitarios, de servicios sociales y educativos, ofreciendo a las personas con dificultades para la práctica deportiva diferentes posibilidades: por un lado, les informará de los recursos existentes en la localidad, para que puedan encontrar alternativas de su interés; por otro, les ayudará a contactar con estos agentes para facilitarles el camino y explicarles sus necesidades; además, les ayudará a diseñar un itinerario personalizado que facilite la superación de las dificultades y el mantenimiento del estilo de vida activo en el tiempo. Por último, se realizará un seguimiento del proceso para dar respuesta a las necesidades.

Concertar cita

El servicio se ha puesto en marcha esta misma semana, y la oficina se encuentra en el polideportivo Karela. Carla Pérez es la responsable de Abailan, graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y para concertar cita previa con ella, hay que dirigirse a la recepción del polideportivo o escribir a abailan@equiponeo.com.

