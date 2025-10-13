Primera victoria de la temporada a domicilio, 1-4 en Zumarraga ante el Urola

A la tercera la vencida, el Orioko de la División de Honor logró su primera victoria a domicilio de la temporada al ganar en ... Zumarraga al Urola por 1-4, dejando atrás las pobres sensaciones ofrecidas en el partido de Irun ante el Real Unión y en Azkoitia frente al Anaitasuna, en los dos primeros partidos a domicilio.

Esta vez, el equipo de Igor San Miguel consiguió una victoria que le coloca en la parte media-alta de la tabla con 9 puntos. El 0-1 lo materializó Jokin Camino en el minuto 38, ampliando la cuenta Xanti Garmendia en el 46; el Urola recortó diferencias, pero nuevamente Jokin Camino en el 81 y Alex Emparanza en el tiempo de prolongación rubricaron la victoria.

El míster alineó a Paul Gortazar, Unai Garate, Manex Dorronsoro, Harri Bruño, Xanti Garmendia (min. 82, Mohamed Chaili), Iker Peral (min. 84, Joseba del Olmo), Liber Pérez (64. Imanol Arruti), Unax Arocena (min. 70, Alex Emparanza), Beñat Arruti (min. 64 Mikel Azpiroz), Jokin Camino y, Xuban García.

Al coincidir con la equipación de color amarillo del Urola, el Orioko tuvo que cambiar de equipación y parece que le nueva equipación que estrenaron de color azul les ha dado suerte. Este próximo fin de semana el Orioko recibirá en Mendibeltz al Mutriku, que lleva tres empates y hasta la fecha no ha ganado partido alguno.

Triunfo de categoría femenina

La categoría femenina, por su parte, consiguió también ganar a domicilio, estas en Lasarte-Oria ante el Ostadar por 0-2, con goles de Daniela Bernedo y Uxue Zubielki. Tras las dos primeras derrotas de la temporada, las chicas de Aitor Arregi han enderezado el rumbo con dos victorias consecutivas, aupándose a la mitad de la tabla, antes de recibir el próximo fin de semana al Urola.

El Liga de Honor juvenil cedió la primera derrota de la temporada en el campo de Félix Garín del barrio donostiarra de Ategorrieta ante el Arrupe por 3-1. Pese a la derrota, siguen comandando el grupo. El próximo fin de semana jugarán también fuera, en Usurbil.

El equipo de Regional sigue sin sumar, esta vez con derrota por la mínima 3-2 en el campo de Santo Tomas Lizeoa. Para acabar el repaso futbolístico, comentar el nuevo triunfo del equipo cadete masculino, 3-6 en Trintxerpe, con lo que el equipo entrenado por Ibai Azpiroz sigue en lo alto de la tabla con cuatro partidos y otras tantas victorias, con 20 goles a favor y 6 en contra.