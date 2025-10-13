Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Orioko, con la camiseta azul, antes del partido del sábado en Zumarraga. Orioko

Orio

Primera victoria de la temporada a domicilio, 1-4 en Zumarraga ante el Urola

Con dos goles de Jokin Camino, otro de Xanti Garmendia, cerrando la cuenta Alex Emparanza

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26

Comenta

A la tercera la vencida, el Orioko de la División de Honor logró su primera victoria a domicilio de la temporada al ganar en ... Zumarraga al Urola por 1-4, dejando atrás las pobres sensaciones ofrecidas en el partido de Irun ante el Real Unión y en Azkoitia frente al Anaitasuna, en los dos primeros partidos a domicilio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Primera victoria de la temporada a domicilio, 1-4 en Zumarraga ante el Urola

Primera victoria de la temporada a domicilio, 1-4 en Zumarraga ante el Urola