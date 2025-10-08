Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Parrilla Festa de este pasado fin de semana ha tenido gran acogida.

Orio

El PNV celebra la acogida de la Parrilla Festa, pero dice que el 'Bisigu Eguna' «debe mantenerse»

El grupo jeltzale valora la iniciativa, pero indica que el «Bisigu Eguna forma parte de nuestro ADN 'Orio Estilora!'»

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:25

El EAJ-PNV de Orio valora de forma positiva la celebración este fin de semana de la Parrilla Festa, una iniciativa que ha logrado reunir ... a numerosos vecinos y vecinas en torno a la parrilla, la gastronomía y la convivencia. Sin embargo, el grupo jeltzale es de la opinión «que esta nueva cita no puede ni debe sustituir al tradicional Bisigu Festa 'Orio Estilora', que no pudo celebrarse este año por las dificultades a la hora de garantizar la calidad y viabilidad del proyecto».

