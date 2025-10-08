El PNV celebra la acogida de la Parrilla Festa, pero dice que el 'Bisigu Eguna' «debe mantenerse»

El EAJ-PNV de Orio valora de forma positiva la celebración este fin de semana de la Parrilla Festa, una iniciativa que ha logrado reunir ... a numerosos vecinos y vecinas en torno a la parrilla, la gastronomía y la convivencia. Sin embargo, el grupo jeltzale es de la opinión «que esta nueva cita no puede ni debe sustituir al tradicional Bisigu Festa 'Orio Estilora', que no pudo celebrarse este año por las dificultades a la hora de garantizar la calidad y viabilidad del proyecto».

Los jeltzales explican que «Orio Estilora nació para reconocer la tradición pesquera, la vinculación del municipio a las parrillas y su particular forma de elaborar el producto traído po nuestros arrantzales. Nos parece estupendo que se organicen nuevas propuestas festivas que mantienen ese espiritu inicial. Eventos que permiten seguir con la trasmisión de lo que nos caracteriza como pueblo. Este evento suma fuerza a ese objetivo de preservar la riqueza gastronómica. Sería interesante, inteligente y eficiente aprovechar las sinergias de lo ya trabajado en torno a la marca 'Orio Estilora' y 15 años de organización de Bisigu Festa».

El grupo recuerda que el Bisigu Eguna no es una fiesta cualquiera, sino una de las expresiones más reconocibles de la cultura y la identidad gastronómica de Orio, con más de medio siglo de trayectoria. «Es un símbolo de lo que somos: un pueblo ligado al mar, a la parrilla y a la hospitalidad de nuestra gente», subrayan. Y defiende que el futuro de las fiestas locales debe basarse en la suma. «La buena acogida de la Parrilla Festa de este pasado fin de semana hace pensar que tiene que tener su propio espacio y aportar frescura al calendario, reservando otro al Bisigu Festa que debe conservar el lugar que le corresponde. Orio puede mirar al futuro a partir de lo que le ha hecho grande», piensan desde el grupo jeltzale.