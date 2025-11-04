Palestinaren aldeko taldea sortu da Orion

OrioPalestinaren aldeko taldea sortu da Orion
Era berean, urriko udalbatzarrean, Palestinaren inguruko mozio bat bozkatu zuten zinegotziek; zehazki, Ainara Peña Illarramendik eta beste hiru herritarrek aurkeztutako testua, udalbatzarrak aho batez onartu zuen. Egoera oraindik tamalgarria bizi dute Palestinarrek eta, zentzu honetan, udalbatzar aretoan zegoen herritar batek hitza hartu eta herrian Palestinaren aldeko taldea sortu dutela jakinarazi zuen. Asmoen artean, diru bilketa bat egitea dutela, herrira etorri den palestinar familia bati laguntzeko. Intentzioen artean ere, abenduan Palestinaren aldeko aste solidario bat antolatzea dutela, aurreratu zuen.