Ortzaika auzoan, San Martin jaiak

OrioOrtzaika auzoan, San Martin jaiak
Gaur hasi eta azaroaren 16a bitartean, hamar egunetako jai egitaraua prestatu da
Antxon Etxeberria
ORIO.
Osteguna, 6 azaroa 2025, 20:34
Ortzaika auzoak gaurtik aurrera San Martin jaiak ospatuko ditu. Txupinazoa 18:30etan jaurtiko da eta hortik aurrera, festa giroa nagusi. Hasteko, gaur 19:00etatik aurrera herriko gazteen herri kirolak izango dira, iluntzean Alaitz Roteta, Gorka Valdes eta Ainara Saizar trikitilariek girotuko dutelarik auzoa. Ondoren, 21:00etan, Errikotxia bertso eskolaren eskutik bertso zaharren kantu-afaria antolatu da eta gauerditik aurrera, berriz, trikitilariak.
Bihar, larunbateko egitaraua, 18:00etan zabalduko da Katxinaraino kalejirarekin, bertan txakolin pintxo-poteoa egingo delarik; 20:00etan, txosnara itzulera eta herri kirol saio izango da. Ondoren, gaueko 21:00etan, afari girotua izango da eta gauerditik aurrera, DJ Hidalgo arituko da musika jartzen.
Igandeko egitaruan, arratsaldez txokolatada iragartzen da 16:00etatik aurrera, Txurrumuskirekin eta, ondoren, 18:00etan, erromeria Izer eta Alabier trikitilarien eskutik.
Egitarauak asteartean jarraituko du, azaroak 11, San Martin eguna, goizeko 10:00etako mezarekin eta ondorengo hamaiketakoa eta toka txapelketarekin. Egitarauak azaroak 16a bitartean jarraituko du.