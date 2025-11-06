Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ortzaika auzoak gaurtik aurrera San Martin jaiak ospatzen ditu.

Orio

Ortzaika auzoan, San Martin jaiak

Gaur hasi eta azaroaren 16a bitartean, hamar egunetako jai egitaraua prestatu da

Antxon Etxeberria

ORIO.

Osteguna, 6 azaroa 2025, 20:34

Comenta

Ortzaika auzoak gaurtik aurrera San Martin jaiak ospatuko ditu. Txupinazoa 18:30etan jaurtiko da eta hortik aurrera, festa giroa nagusi. Hasteko, gaur 19:00etatik aurrera herriko gazteen herri kirolak izango dira, iluntzean Alaitz Roteta, Gorka Valdes eta Ainara Saizar trikitilariek girotuko dutelarik auzoa. Ondoren, 21:00etan, Errikotxia bertso eskolaren eskutik bertso zaharren kantu-afaria antolatu da eta gauerditik aurrera, berriz, trikitilariak.

Bihar, larunbateko egitaraua, 18:00etan zabalduko da Katxinaraino kalejirarekin, bertan txakolin pintxo-poteoa egingo delarik; 20:00etan, txosnara itzulera eta herri kirol saio izango da. Ondoren, gaueko 21:00etan, afari girotua izango da eta gauerditik aurrera, DJ Hidalgo arituko da musika jartzen.

Igandeko egitaruan, arratsaldez txokolatada iragartzen da 16:00etatik aurrera, Txurrumuskirekin eta, ondoren, 18:00etan, erromeria Izer eta Alabier trikitilarien eskutik.

Egitarauak asteartean jarraituko du, azaroak 11, San Martin eguna, goizeko 10:00etako mezarekin eta ondorengo hamaiketakoa eta toka txapelketarekin. Egitarauak azaroak 16a bitartean jarraituko du.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 La nao San Juan vuelve a la vida
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ortzaika auzoan, San Martin jaiak

Ortzaika auzoan, San Martin jaiak