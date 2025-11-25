Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Arantza Muriana, Ainhoa Escudero, Nerea Arruti, Alaitz Lizaso, Miren Segura, Ohiana Echaondo, Julen Aizpuru, Aitor Rubio eta Yoana Solaberrieta, igandeko maratoia hasi aurretik.

Orio

Orioren ordezkaritza Donostiako maratoian

Oriotik 9 gizonezko eta 8 emakumek hartu zuten parte igandeko maratoian

Antxon Etxeberria

ORIO.

Asteartea, 25 azaroa 2025, 20:51

Comenta

Oriotik 9 mutil eta 8 neskek hartu zuten parte igandean ospatu zen Donostiako Maratoian. Gizonezkoetan, azkarrena Hossain Kaanache izan zen 68. postuan, 2 ordu, 39 minutu eta 24 segundu behar izan zituelarik 42. kilometrotako distantzia egiteko. Ondoren, Axel Unanue sailkatu zen, 166. postuan, 2:46:20 denborarekin eta hirugarren gizonezkoa Hodei Alkorta, 213. postuan, 2:49:54 denborarekin.

Emakumezkoei dagokionez, Orion bizi den June Agirrezabalaga izan zen azkarrena helmugan, sailkapen orokorrean laugarrena eta Euskadiko bigarrena Maite Arraiza irabazlearen atzetik 2:51:28 denborarein; 1.240 postuan Alaitz Lizaso sail-katu zen 3:17:20 denborarekin eta 2.841. postuan Nerea Arrutik bukatu zuen, 3:45:04an.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 Un médico recomienda exponerse al frío para mejorar nuestro bienestar: «No debemos estar siempre a 20º en invierno»
  5. 5 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  6. 6 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  7. 7

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  8. 8 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  9. 9 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  10. 10 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Orioren ordezkaritza Donostiako maratoian

Orioren ordezkaritza Donostiako maratoian