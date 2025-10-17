Orioko-Mutriku, hiru puntu garrantzitsu jokoan Mendibeltzen

OrioOrioko-Mutriku, hiru puntu garrantzitsu jokoan Mendibeltzen
Aurretik, 15:00etan ohorezko kadete mailako Orioko-Real Sociedad jokatuko da
A. E.
ORIO.
Ostirala, 17 urria 2025, 20:49
Orioko-Mutriku, gaur arratsaldeko 17:00etan Mendibeltz zelaian, ohorezko erregional mailako seigarren jardunaldiaren barne. Zumarragan irabaztetik datoz Igor San Miguelen mutilak, baina jarraipena eman nahi diote eta beste hiru puntu lortzen saiatuko dira. Aurrrean Mutriku izango dute, nahiz denboradia ondo hasi ez, beti arerio gogorra. Partida borrokatua espero da eta ea zaleen bultzadarekin beste garaipen bat lortzen den.
Ez da gaurko norgehiagoka bakarra izango. Goizeko 09:00etan infantil txiki mailako Orioko-Amaikak Bat jokatzen da; jarraian infantil nesken txanda, Orioko-Usurbil eta, arratsalderako, lehen taldearen arretik, 15:00etan, ohorezko kadete mailako Orioko-Real Sociedad jokatzen da eta 19:00etan, lehen kadete mailako Orioko-Billabona. Neskak bihar jokatuko dute, 17:00etan Urolaren aurka.