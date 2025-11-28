Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Ohorezko jubenil taldeak bihar eguerdian jokatuko du. ETXEBERRIA

Orio

Oriokok ez du partida erraza izango gaur Tolosaren aurka

Mendibeltz zelaian jokatuko dute San Miguelen mutilek 17:00etatik aurrera

Antxon Etxeberria

ORIO.

Ostirala, 28 azaroa 2025, 20:46

Comenta

Oriokok gaur arratsaldeko 17:00etan Mendibeltz zelaian Tolosaren bisita jasoko du ohorezko erregional mailako 12. jardunaldian. Azken bi porroten ondoren, partida benetan garrantzitsua izango da Igor San Miguelek entrenatzen dituen mutilentzat, izan ere sailkapenean arnas pixka bat hartzeko, puntuak batu beharrean dago. Oriokok 11 puntu ditu eta Tolosak 16, beraz, badakite ez dela partida erraza izango.

Aurretik, 15:00etan, Erregionaleko taldeak Axular izango du arerio.

Bihar goizean beste bi partida jokatuko dira; 10:00etan, lehen kadete mailako Orioko B- Santo Tomas Lizeoa eta, jarraian, 12:00etan, ohorezko jubenil mailako Orioko-Arrupe jokatuko da. Irabazi ezkero, hirugarren postua sendotuko lukete.

Beste talde guztiek kanpoan jokatuko dute. Neskek gaur 17:30ean Oñatin Debagoiena Bailararen aurka. Lehen talde kadeteak, berriz, 15:00etan, Donostiako La Salle zelaian, Igaltegi taldeari egingo dio bisita. Oriotarrak lidertzan jarraitu nahi dute eta beste hiru puntuak lortzeko asmoarekin aterako dira zelaira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oriokok ez du partida erraza izango gaur Tolosaren aurka

Oriokok ez du partida erraza izango gaur Tolosaren aurka