Orio

El Orioko tiene mañana una complicada salida a Lesaka

A. E.

orio.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

Comenta

El Orioko de la División de Honor tiene complicada salida mañana, domingo, a Lesaka, donde jugará a las 17.00 horas ante el Beti Gazte, uno de los equipos que han comenzado fuerte la temporada.

Respecto a los partidos programados en Orio, el equipo de Regional jugará contra el Mutriku B a las 16.00 horas de esta tarde; seguidamente, a las 18.00, turno para el Liga de Honor juvenil que tiene partido de rivalidad ante el Zarautz;

Para mañana quedarán otros dos partidos: a las 10.00 las cedetes féminas recibirán a la Real Sociedad y, a las 12.00 del mediodía el cadete C se enfrentara al Amaikak Bat.

Balonmano en el Karela

Los tres primeros equipos de Eragin Orio juegan este fin de semana ante sus aficionados en el Karela. Esta mañana juegan los equipos de la Euskal Liga, las cadetes a las 09.45 y seguidamente a las 11.30 las juveniles, ante el Basauri. Por su parte, el equipo senior Zuhegan Orio recibirá mañana a las 11.30 al Irauli Bosteko con el objetivo de sumar la tercera victoria.

