El Orioko juega esta tarde en Azkoitia ante el Anaitasuna

A. E.

orio.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15

El primer equipo de futbol del Orioko tiene complicado partido a las 16.30 horas de esta tarde en Azkoitia ante el Anaitasuna, uno de los equipos fuertes de la categoría, aunque viajan con la intención de hacer un buen partido y puntuar.

En cuanto a los partidos programados para hoy en Orio, los primeros en saltar al campo de Mendibeltz serán los infantiles a las 9.00 de la mañana para enfrentarse al Lizeotarrak; seguidamente, a las 11.30 el infantil de chicas f-8 espera al Antigua Luberri; el equipo de Regional se enfrentará al Elgoibar a las 13.00 horas; por la tarde, las féminas recibirán a las 17.00 horas al Irauli Bosteko y, para cerrar la jornada, a las 19.00 horas, el división de de honor juvenil tratara de sumar su tercera victoria consecutiva, contra el Santo Tomas Lizeoa.

Mañana, domingo, se jugarán dos partidos más en Orio. a las 16.00, derbi entre el Orioko y el Zarautz dentro de la categoría infantil handi y, a las 18.00 partido entre el Orioko y el Lagun Onak de la categoría infantil txiki.

