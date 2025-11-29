Orio contará con un presupuesto de 11,6 millones de euros para 2026

El Pleno aprobó por unanimidad el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 11.686.152 euros, lo que supone 468.077 euros más ... que en el ejercicio anterior. La alcaldesa, Anuska Esnal, destacó que el presupuesto «combina responsabilidad y ambición: responsabilidad para garantizar el equilibrio económico, y ambición para poder afrontar adecuadamente los retos de futuro. La transformación del Orio de mañana dependerá del trabajo que hagamos hoy».

La concejala Nagore Rementeria subrayó la buena sintonía entre los dos partidos que conforman el Ayuntamiento a la hora de elaborar las cuentas. Según explicó, el Consistirio ha analizado minuciosamente las previsiones de ingresos y calcula un incremento de 468.077 euros respecto al año anterior, debido principalmente a dos factores: el aumento de los recursos provenientes del Fondo Foral y la previsión de ingresar un 2,5 % más a través de impuestos directos y ordenanzas fiscales. Además, la reciente inversión en la nueva piscina del cámping permitirá actualizar los precios de estancia, lo que también tendrá impacto positivo en los ingresos municipales.

En el pleno también se aprobaron, con acuerdo entre ambas formaciones, varias modificaciones de crédito vinculadas a inversiones del cámping. El concejal Inaxio Alguacil explicó que el objetivo es adelantar tres actuaciones previstas para 2026: la mejora de los bungalós actuales, la construcción de nuevos bungalós y el desarrollo de la comunidad energética. «Queremos licitar los trabajos ya en diciembre y, si todo va bien, ejecutarlos durante el primer semestre de 2026», señaló.

Áreas destacadas

El presupuesto contempla un incremento del 3,5 % en la partida destinada a personal, que permitirá nuevas contrataciones, la actualización salarial, el pago de complementos de antigüedad y medidas para reducir el absentismo.

También crece un 5,68 % la partida destinada a patrimonio y servicios, que cubre gastos como la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, el servicio de socorrismo en la playa o la gestión de instalaciones deportivas. El Ayuntamiento deberá además licitar en 2026 el nuevo servicio OTA, para el que se prevé un incremento de costes.

En materia de vivienda, tras el diagnóstico realizado en 2025, el Consistorio pondrá en marcha el plan de acción correspondiente. Del mismo modo, continuará trabajando en el ámbito del comercio y la hostelería.

En los ámbitos de igualdad, cultura, patrimonio y euskera, 2026 será un año especialmente relevante. En Igualdad, la incorporación de una técnica de igualdad en septiembre obliga a una reorganización interna. El Ayuntamiento licitará la gestión de Saregile Orioko Emakumeon* Etxea, presentará el III Plan de Igualdad y ofrecerá formación sobre LOPIVI (protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia).

En Cultura, se aumentará la partida cultural para celebrar dos aniversarios señalados: el 40.º aniversario de Danbolin Musika eta Dantza Eskola y el 125.º aniversario del Balearen Eguna. En●Euskera y diversidad cultural, se diseñará y pondrá en marcha un nuevo plan de acogida.Por otra parte, en 2026 volverá a celebrarse la fiesta dedicada a poner en valor el patrimonio gastronómico de Orio. El área de Servicios Sociales, por su parte, reforzará las ayudas de emergencia y aumentará las subvenciones gestionadas a través de asociaciones, tanto en el ámbito social como en cultura, euskera y deporte.

Proyectos urbanísticos

El Ayuntamiento contará en 2026 con 381.479 euros para inversiones. Una parte se destinará al desarrollo de proyectos concretos y el resto quedará abierto para futuras iniciativas.

Los principales proyectos previstos son: continuar con las mejoras en instalaciones deportivas, tras un 2025 especialmente relevante en inversión; poner en marcha el proceso para definir la ubicación del nuevo frontón, para el que ya se ha reservado partida; ejecutar diversas intervenciones en la zona de la playa, tal y como se avanzó en la reunión abierta de noviembre; mejoras en caminos vecinales y adaptación del nuevo local de Munto; avances en el proyecto del espacio para funerales civiles en el cementerio; realización de las obras previstas en Andra Mari; partidas abiertas para los desarrollos en Dike y en la nueva Cofradía...