Orio afronta importantes y ambiciosos retos. ETXEBERRIA

Orio

Orio contará con un presupuesto de 11,6 millones de euros para 2026

Aprobado por unanimidad en el Pleno del jueves, supone 468.000 euros más que en el ejercicio anterior

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El Pleno aprobó por unanimidad el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 11.686.152 euros, lo que supone 468.077 euros más ... que en el ejercicio anterior. La alcaldesa, Anuska Esnal, destacó que el presupuesto «combina responsabilidad y ambición: responsabilidad para garantizar el equilibrio económico, y ambición para poder afrontar adecuadamente los retos de futuro. La transformación del Orio de mañana dependerá del trabajo que hagamos hoy».

