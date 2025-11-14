Oiartzun gainditzen saiatuko da gaur Orioko gorantz egiteko

OrioOiartzun gainditzen saiatuko da gaur Orioko gorantz egiteko
Partida arratsaldeko bostetan hasiko da, Mendibeltz zelaian
Antxon Etxeberria
ORIO.
Ostirala, 14 azaroa 2025, 19:57
Bost futbol partida jokatuko dira asteburu honetan Mendibeltz zelaian, baina bakarra gaur, arratsaldeko 17:00etan, ohorezko mailako Orioko- Oiartzunen artekoa. Bi taldeak berdindurik daude sailkapenean 11 punturekin, beraz 3 puntu garrantzitsu jokoan. Oriokok gorantz egin nahi du sailkapenean eta Oiartzun gainditzen saiatuko da. Zaleen laguntzarekin, ea hiru puntuak etxean geratzen diren.
Beste lau partidak bihar jokatuko dira. Goizetik bi eta, hasteko, lehen kadete mailako Orioko eta Zarautz izango dira aurrez aurre; ondoren, eguerdiko 12:00etan, ohorezko jubenil taldeak Lasarte-Oriako Ostadar izango du arerio eta, azken bi partidak arratsalderako daude iragarrita. Lehendabizi, 16:00etan, Erregional mailako Orioko B eta Usurbilen arteko neurketa eta, azkenik, 18:00etatik aurrera, emakume seniorren txanda, Orioko eta Elgoibarren arteko partida.