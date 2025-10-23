Movimiento de los entrenadores de remo

A. E. ORIO. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Gorka Etxeberria no continuará como entrenador del Plentzitarra en la temporada 2026. Desde que llegó a Plentzia en 2019, «Gorka ha convertido al equipo en una familia, gracias a los valores con los que ha trabajado, inculcando respeto, lealtad, sacrificio, esfuerzo y compañerismo, entre otros. Esta forma de trabajar nos ha dado unos excelentes resultados, en lo deportivo y en lo social, ya que Gorka no sólo es un gran entrenador, sino también una gran persona», señalan desde el club vizcaíno que milita en la ARC1. «Gracias por estos años Gorka, Arkote será tu casa para siempre. Esperamos que en un futuro nuestros caminos vuelvan a juntarse».

Mikel Portularrume 'Paorra'. por su parte, cambia de aires, deja Lapurdi y cogerá las riendas de Zumaia. Tras remar en clubes punteros, Portularrume ha dirigido como técnico a la Sotera en la máxima categoría en 2022, logrando el objetivo de la salvación, antes de recalar la temporada pasada en Lapurdi, en la Liga ARC-1.

Otro exremero oriotarra, Asier Puertas, no seguirá siendo el entrenador de la trainera masculina de Zarautz la próxima temporada después de cinco años al frente. Su sustituto será Garikoitz Uranga.

También es sabido que Mikel Arostegi será el entrenador de Kaiku la próxima temporada. El técnico oriotarra relevará a Jon Elortegi al frente del club sestaoarra para buscar el retorno a la Liga Eusko Label, competición en la que ya dirigió con anterioridad a San Pedro y Orio.

Y, qué decir de José Luis Korta, que anunciaba hace pocas fechas su definitiva retirada del mundo del remo y su intención de seguir residiendo en Castro Urdiales.