Orio

El jueves se restablecerá el servicio ferroviario entre Orio y Zarautz

El Diario Vasco

Orio.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47

Euskal Trenbide Sarea restablecerá el servicio ferroviario entre Aia-Orio y San Pelaio, en Zarautz, a partir de la primera circulación del próximo jueves, 2 de octubre. El ente público dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco adelanta de este modo dos días la finalización de los trabajos de refuerzo del túnel de Zudugarai, que acomete desde el pasado día 15.

Durante este tiempo, el servicio se ha cubierto con transbordos en autobús entre ambas terminales. El túnel de Zudugarai, de la línea Bilbao-Donostia y situado en el término municipal de Aia, tiene una longitud de 740 metros y cuenta con vía única.

Los trabajos que se están llevando a cabo consisten básicamente en el reforzamiento de un tramo a base de bulones y hormigón proyectado. El adelanto de la conclusión de la obra, permitirá que Euskotren pueda ofrecer servicios especiales con motivo de la celebración del Kilometroak, el próximo domingo, día 5, en Elgoibar.

