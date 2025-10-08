Jarri dira eskuragai, 'Satiro' antzezlanerako gonbitak, Turismon

OrioJarri dira eskuragai, 'Satiro' antzezlanerako gonbitak, Turismon
Xanti Agirrezabala, aktore azpeitiarrak urriaren 17an antzeztuko du lana, kultur etxean
A. E.
ORIO.
Asteazkena, 8 urria 2025, 20:25
Xanti Agirrezabalak 'Satiro' antzezlana eskainiko du urriaren 17an, ostiralarekin, kultur etxean. Saiora joateko ezinbestekoa izango da aldez aurretik gonbita eskuratzea, eta horiek turismo-bulegoan jarri ziren eskuragai atzo arratsaldean bertan.
Obraren sinopsiak honela dio: «Zer da satiroa? Sexu-instintu gordinenak irudikatzen dituen izakia. Gizonezko lizun, likits, zantar eta haragikoia. Basoetako jeinua, erdi gizona erdi animalia, giza enborra eta aurpegia, aker-zangoak, adarrak eta isatsa zituena. Ardoa edaten, jostatzen eta dantzan ibiltzen zena».
Agirrezabala aktore azpeitiarrak mitologiako pertsonaia interpretatuko du taula gainean, eta izaki lotsagabearen paperetik, ikus-entzuleei zuzenduko zaie, haien instintu gordinenak bistaratzeko. Emanaldia iluntzeko 21:00etan hasiko da, esan bezala, kultur etxean.