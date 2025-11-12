Ireki Begik elkarteak neguko arropa biltzeko deialdia egin du

OrioIreki Begik elkarteak neguko arropa biltzeko deialdia egin du
Bihar eta etzi, hilaren 14an eta 15ean, herriko plazan jarriko dute bilketa egiteko postua
A. E.
ORIO.
Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:46
Egoera zaurgarrian dauden herritarrei neguari aurre egiten laguntzeko, Ireki Begik elkarteak neguko arropa eta materiala biltzeko deialdia egin du.
Nagusiki, gizonezkoentzako arropa eta oinetakoak jaso nahi dituzte, baita mantak, lo-zakuak eta material termikoa ere. Bihar eta etzi, hau da, azaroaren 14an eta 15ean herriko plazan jarriko dute bilketa egiteko postua, bihar, ostirala, 17:00-20:00 artean, eta larunbatean, 11:30-13:30 artean.
Egoera onean dagoen arropa eta materiala bakarrik jasoko dute, eta SOS Arrazakeria elkartera bideratuko dute, haien bidez banaketa egiteko. Informazio gehiago behar izanez gero, ondokoa izango da elkartearen posta elektronikoa: irekibegik@ gmail.com.