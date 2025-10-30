Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Orio

Hegaluzea enbotatzen ikasteko erakustaldiaren bideoa ikusgai

Antxon Etxeberria

orio.

Osteguna, 30 urria 2025, 20:29

Comenta

Urriaren 3tik 5era ospatu zen herrian Parrilla Festaren lehen edizioa, eta jardueren artean, hegaluzea nola enbotatzen den ikasteko saioa egin zen igande goizean, plazan. Nieves Arruti eta Jose Mari Gozategi igo ziren oholtzara, eta Aiora Larrañagak lagunduta, prozesuaren nondik norakoak azaldu zizkieten ikus-entzuleei.

Hegaluzea enbotatzeko ohitura oso zabalduta dago Orion, eta asko dira urtero-urtero arraina prestatzeko biltzen diren familiak edo lagun taldeak.

Ohitura horri jarraipena emateko eta prozesua ondo egiteko gakoak ezagutzeko antolatu zen aurkezpena, eta Udalak grabatu egin zuen zuzenekoa, saio praktiko gisa balio handia duelako. Orain bideoa Udalaren Youtubeko kanalean dago ikusgai, interesa duenarentzat.

Parrilla Festaren, orohar oso balorazio onak jaso dira formatuari eta antolakuntzari lotuta, eta Udalak eskerrak eman nahi dizkie beste behin ekimenean parte hartu zuten eragile eta herritar guztiei.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hegaluzea enbotatzen ikasteko erakustaldiaren bideoa ikusgai