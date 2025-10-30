Hegaluzea enbotatzen ikasteko erakustaldiaren bideoa ikusgai

OrioHegaluzea enbotatzen ikasteko erakustaldiaren bideoa ikusgai
Antxon Etxeberria
orio.
Osteguna, 30 urria 2025, 20:29
Urriaren 3tik 5era ospatu zen herrian Parrilla Festaren lehen edizioa, eta jardueren artean, hegaluzea nola enbotatzen den ikasteko saioa egin zen igande goizean, plazan. Nieves Arruti eta Jose Mari Gozategi igo ziren oholtzara, eta Aiora Larrañagak lagunduta, prozesuaren nondik norakoak azaldu zizkieten ikus-entzuleei.
Hegaluzea enbotatzeko ohitura oso zabalduta dago Orion, eta asko dira urtero-urtero arraina prestatzeko biltzen diren familiak edo lagun taldeak.
Ohitura horri jarraipena emateko eta prozesua ondo egiteko gakoak ezagutzeko antolatu zen aurkezpena, eta Udalak grabatu egin zuen zuzenekoa, saio praktiko gisa balio handia duelako. Orain bideoa Udalaren Youtubeko kanalean dago ikusgai, interesa duenarentzat.
Parrilla Festaren, orohar oso balorazio onak jaso dira formatuari eta antolakuntzari lotuta, eta Udalak eskerrak eman nahi dizkie beste behin ekimenean parte hartu zuten eragile eta herritar guztiei.