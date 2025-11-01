Grabaciones de la película 'Azken agurra' durante esta semana

A. E. ORIO. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

La productora Txintxua Films grabará en un piso de Andra Mari parte de la película 'Azken agurra'. Por ello, entre el martes y el jueves, del 4 al 6 de noviembre, se ocuparán varios aparcamientos de la calle Balea y el paso de peatones situado entre el polideportivo Karela y Andra Mari kalea. Además, el martes, entre las 8.00 y las 14.30, se realizarán cortes puntuales en Balea kalea. Los cortes serán breves, de entre 2 y 5 minutos, y pueden afectar principalmente a los garajes de esta calle.