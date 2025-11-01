Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Se realizarán cortes puntuales.

Orio

Grabaciones de la película 'Azken agurra' durante esta semana

Afectarán desde mañana hasta el jueves a Balea kalea

A. E.

ORIO.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

La productora Txintxua Films grabará en un piso de Andra Mari parte de la película 'Azken agurra'. Por ello, entre el martes y el jueves, del 4 al 6 de noviembre, se ocuparán varios aparcamientos de la calle Balea y el paso de peatones situado entre el polideportivo Karela y Andra Mari kalea. Además, el martes, entre las 8.00 y las 14.30, se realizarán cortes puntuales en Balea kalea. Los cortes serán breves, de entre 2 y 5 minutos, y pueden afectar principalmente a los garajes de esta calle.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  5. 5 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  6. 6 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  9. 9 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  10. 10

    Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Grabaciones de la película 'Azken agurra' durante esta semana

Grabaciones de la película &#039;Azken agurra&#039; durante esta semana