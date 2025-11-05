El Gobierno Vasco licita la reparación y refuerzo de los muelles pesqueros de Orio

Antxon Etxeberria orio. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha abierto la licitación de la reparación y refuerzo de los muelles pesqueros de Orio, desde la pasarela peatonal hasta la cofradia Itsas-Etxea. El presupuesto base de licitación del contrato es de 2.256.185,48 euros, incluido el 21% de IVA, con un plazo de ejecución de 8 meses.

Según se señala desde el Gobierno Vasco, la obra servirá para reforzar, recrecer, reponer servicios y repavimentar el muelle pesquero con el objetivo de garantizar su estabilidad, adaptarlo a las previsiones de subida del nivel del mar por efecto del cambio climático y mejorar la operatividad del muelle, contribuyendo de este modo a mejorar el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones de mayor seguridad y funcionalidad.

El muelle pesquero de Orio tiene longitud de 156 metros lineales y se han constituido como la principal zona de actividad y atraque de este puerto desde su construcción a principios del siglo XX, con un crecimiento de la flota local de bajura a finales de los setenta y, especialmente, a principios de los ochenta, si bien la actividad pesquera del puerto en la actualidad ha disminuido, disponiendo en la actualidad de apenas cinco barcos.

Se trata de una zona en donde se desarrolla actividad y atracan barcos de bajura durante sus operaciones de estancia, mantenimiento, avituallamiento y abastecimiento, además de ser una zona de tránsito habitual de peatones. Y es que, la creciente afluencia de personas que soporta el muelle hace también que, tanto el proyecto como la posterior intervención sea más necesaria.