La carretera de Txara asfaltada y recién pintada.

Orio

Finalizan las obras de asfaltado del camino de Txara

Las obras han costado 40.000 euros, pero el ayuntamiento ha recibido de la Diputación una ayuda de 25.000 euros

A. E.

ORIO.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:23

El Ayuntamiento de Orio ha asfaltado y adecentado en los últimos años los caminos públicos rurales. Entre otras cosas, arregló el camino de Marronta en 2021, el camino de Benta en 2023 y el camino de Erretzabal el año pasado. Este año se ha reparado en el camino de Txara: la carretera se asfaltó a finales de septiembre y las obras de pintura terminaron la semana pasada.

Las obras, ejecutadas por la empresa Asfaltos Urretxu, han tenido un coste de unos 40.000 euros. A través del departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento ha recibido una ayuda de 21.500 euros.

