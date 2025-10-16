Finalizan las obras de asfaltado del camino de Txara

A. E. ORIO. Jueves, 16 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Orio ha asfaltado y adecentado en los últimos años los caminos públicos rurales. Entre otras cosas, arregló el camino de Marronta en 2021, el camino de Benta en 2023 y el camino de Erretzabal el año pasado. Este año se ha reparado en el camino de Txara: la carretera se asfaltó a finales de septiembre y las obras de pintura terminaron la semana pasada.

Las obras, ejecutadas por la empresa Asfaltos Urretxu, han tenido un coste de unos 40.000 euros. A través del departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento ha recibido una ayuda de 21.500 euros.