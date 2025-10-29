Excelente acogida en Orio y comarca a la campaña 'Zuk konpondu, zuk berrerabili'

Desde Urola Kosta Udal Elkartea muestran su satisfacción con la acogida de la campaña 'Zuk konpondu, zuk berrerabili' que han organizado, con el apoyo ... del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la participación de la Emaus Gizarte Fundazioa. La campaña de sensibilización se ha llevado a cabo estas últimas semanas para guiar los hábitos de consumo de los ciudadanos hacia un modelo más sostenible y consciente, siendo una iniciativa para promover la reparación y reutilización. Dentro de la campaña se han destacado dos iniciativas: los mercados de segunda mano y los talleres de reparación de electrodomésticos y ropa.

Los y las responsables de los talleres han explicado que en torno a 350 personas se han acercado a las iniciativas durante los días de actividad, tanto para participar en los talleres como para ver la feria o adquirir ropa y complementos de segunda mano.

En cuanto a los talleres, han participado casi 100 personas, con gente muy diversa. El personal de Emaus Gizarte Fundazioa que han estado presente en los talleres afirma que «la participación ha sido mixta en ambos talleres. Como sociedad, podemos pensar que la reparación de aparatos está más orientada a las funciones masculinas y la de la costura a las femeninas. Por ello, nos alegramos de que tanto chicas como chicos hayan participado en ambos talleres, sin grandes diferencias de sexo».

Implicación de la comunidad

UKUE y responsables de Emaus Gizarte Fundazioa coinciden en destacar la implicación de la comunidad, ya que la adhesión y participación de la población de los municipios es muy enriquecedora. Los y las agentes de la economía circular local, con amplia formación y experiencia en estas materias, han demostrado que la reparación y el consumo responsable son imprescindibles para promover hábitos más sostenibles, cuidar el medio ambiente y poner en el centro el bienestar de las personas.

En general, la iniciativa ha tenido muy buena acogida entre los ciudadanos y han mostrado ganas de repetir la experiencia.

Experiencia piloto

Esta iniciativa ha sido también una experiencia piloto para generar hábitos de reparación y reutilización, y ayudar a identificar las tiendas y servicios de segunda mano más cercanos y accesibles. En definitiva, las ferias y los talleres han visualizado el valor de los objetos reutilizados y han mostrado alternativas reales al consumo masivo.

Urola Kostako Udal Elkartea ha realizado un gran esfuerzo en la elaboración de un abanico de iniciativas en Orio y resto de localidades con el objetivo de extender la responsabilidad sobre el medio ambiente a todos los pueblos y facilitar el ejercicio de la responsabilidad.

De hecho, la industria textil está entre las más contaminantes del mundo. Sólo en Gipuzkoa se generan anualmente más de 6.000 toneladas de residuos textiles, de los cuales sólo se recupera el 5% para su reutilización.