Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El objetivo de la campaña ha sido guiar los hábitos de consumo de los ciudadanos hacia un modelo más sostenible y consciente. ETXEBERRIA

Orio

Excelente acogida en Orio y comarca a la campaña 'Zuk konpondu, zuk berrerabili'

Más de 350 personas se han acercado a alguna de las cinco sesiones y en total han participado cerca de 100 personas en los talleres

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Desde Urola Kosta Udal Elkartea muestran su satisfacción con la acogida de la campaña 'Zuk konpondu, zuk berrerabili' que han organizado, con el apoyo ... del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la participación de la Emaus Gizarte Fundazioa. La campaña de sensibilización se ha llevado a cabo estas últimas semanas para guiar los hábitos de consumo de los ciudadanos hacia un modelo más sostenible y consciente, siendo una iniciativa para promover la reparación y reutilización. Dentro de la campaña se han destacado dos iniciativas: los mercados de segunda mano y los talleres de reparación de electrodomésticos y ropa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Excelente acogida en Orio y comarca a la campaña 'Zuk konpondu, zuk berrerabili'

Excelente acogida en Orio y comarca a la campaña &#039;Zuk konpondu, zuk berrerabili&#039;