Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Orio

Euskara ikasteko dirulaguntzak eskatzeko azken eguna gaurkoa

A. E.

orio.

Osteguna, 9 urria 2025, 20:24

Comenta

Udalak urtero ematen ditu euskara ikasteko dirulaguntzak, eta 2024-25 ikasturtean helduentzako euskalduntze- eta alfabetatze-ikastaroak herritik kanpo egin dituzten oriotarrak dira dirulaguntzen onuradunak. Jakinarazi, dirulaguntzak eskatzeko azken eguna gaurkoa dela.

Diruz lagunduko diren ikastaroak hauek dira: Oriotik kanpoko euskaltegi homologatuetan egindakoak, baldin-eta ikastaro horiek Orion eskaintzen ez badira. Orioko euskaltegian ikastaro horren eskaintza egiten bada, ez dute dirulaguntza jasoko. Orioko euskaltegian ikasten duten herriko ikasleek, bestalde, ez dute deialdi honen bidez dirulaguntzarik jasoko, herriko ikastaroen prezioa dagoeneko Udalak subentzionatua dago-eta.

Dirulaguntza jasotzeko, eskatzaileak Orion erroldatuta zegoela ikastaroak iraun duen bitartean; ikastaroaren ordainketa egina duela; beteta dauzkala bere zerga beharrak eta gutxienez, %80ko asistentzia izan duela frogatu behar ditu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskara ikasteko dirulaguntzak eskatzeko azken eguna gaurkoa