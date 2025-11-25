Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orio

Elikadura osasuntzuari buruzko ikastaroa gaur haur eta nerabeen gurasoei zuzenduta

A. E.

orio.

Asteartea, 25 azaroa 2025, 20:51

Comenta

TREBA Gurasoak programaren helburua da gurasoak hezkuntza-gaitasunetan trebatzea, haurren eta nerabeen bizi-kalitatea eta aukerak hobetzeko.

Programaren barruan, elikadura jarrera osasuntsuei buruzko gurasoentzako saioa antolatu zuten urriaren 8an Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gazteria departamentuak eta Orioko Udalak; baina saioa gaur, azaroaren 26ra, atzera-tzea erabaki zuten, agenda arrazoiengatik.

Mireia Centenorekin

Saioak 'Elikadura jarrera osasuntsuak' du izena, eta Salatxo aretoan egingo da, arratsaldeko 18:00etatik aurrera. Haur eta nerabeen gurasoei zuzenduta dago, eta Mireia Centenok gidatuko du solasaldia. Bertaratzen direnek, baliagarriak izan daitezken aholkuak jasoko dituzte.

Saioan parte hartzeko ezinbestekoa da aldez aurretik izena ematea helbide elektriko honetara idatzita: kirola@orio. eus

