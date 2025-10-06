Orio'Elikadura jarrera osasuntsuak 'hitzaldia, bihar
ORIO.
Astelehena, 6 urria 2025, 20:11
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gazteria departamentuko TREBA programaren bidez, bi ikastaro emango dira Orion. Lehenengoa bihar bertan, 'Elikadura jarrera osasuntsuak'. Haur eta nerabeen gurasoei zuzendutako hizaldia izango da, 18:00etatik aurrera Salatxo aretoan, eta Mireia Centenok gidatuko du. Saioan parte hartzeko ezinbestekoa izango da aldez aurretik izena ematea helbide honetara idatzita: kirola@orio.eus.