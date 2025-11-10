Cinco oriotarras, entre los 60 primeros clasificados en la Behobia-San Sebastián

El amplio grupo de oriotarras antes de desplazarse a Behobia para participar en la prueba atlética. A destacar, la alta participación de féminas.

Antxon Etxeberria ORIO. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35

Del grupo de 74 atletas que se desplazaron el pasado domingo desde Orio a Donostia para participar en la Behobia-San Sebastián, el mejor tiempo fue el realizado por Aitor Etxeberria Mugica, con un tiempo de 01h04:28, en el puesto número 13 de la clasificación general. Cabe destacar que cinco oriotarras se clasificaron dentro de los 60 primeros, bajando de la hora y nueve minutos.

El segundo oriotarra fue Xabat Elorza Rubio con 01h06:31 en el puesto 24 de la general y el primero en la clasificación de los promesas. Jokin Bellido Leal se clasifició en el puesto 40, con 01h07:35; le siguieron Aitor Rubio San Sebastián en el puesto 55 con 01h08:38, sexto clasificado en veteranos. Cuatro puestos detrás entró Iñigo Expósito Murillo con una marca de 01h08:51. Joxe Mari Errasti Arruti, Aitor Iturralde Larrañaga, Imanol Bellido Leal, Hodei Alkorta Azkue, Lander Arriola Iñurrrategi y Josu Solaberrieta Albizu fueron los siguientes clasificados, antes de la primera fémina oriotarra, Amagoia Iribar Mancisidor en el puesto 648 con un tiempo de 01h18:02, seguida de María Cobo Medina , quinta en la clasificación de veteranas... Luego entraron Libana Taboada Morán, Alaitz Lizaso Saizar. ¡Zorionak, a todos!