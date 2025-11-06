Bertako zuhaitzen eta zuhaixken hazien banaketa bihar eguerdian Herrio Natur taldearen eskutik

OrioBertako zuhaitzen eta zuhaixken hazien banaketa bihar eguerdian Herrio Natur taldearen eskutik
A. E.
Orio.
Osteguna, 6 azaroa 2025, 20:34
Urteroko ohiturari jarraituz, Herrio natur taldeak Euskal Herriko zuhaitzen haziak banatuko ditu bihar, larunbata, azaroaren 8an. Herriko Plazan jarriko dute mahaia, goizeko 11:00etan, eta bertan izango dira arratsaldeko 13:30ak arte.
Ekimen horren bitartez, Herrio taldeak herritarrak sentsibilizatu nahi ditu bertako zuhaitz espezieak zaintzearen garrantziaz.
Banaketaren helburua da herritarrek zuhaitz-hazi horiek etxean ereitea eta, landaretxoa sortzen denean, kanpoan landatzea, toki egoki batean.
Euskal Herriko haziak
Euskal Herriko zuhaitzen haziak dira Herrio taldeko kideek banatuko dituztenak: lizarra, gaztaina, artea, haritza, elorri zuria, gorostia, astigarra... Eta taldeak Orion duen mintegitik zein partikularrek emandako hainbat zuhaixka ere banatuko dituzte.
Beraz, gerturatu Herriko Plazara eta eskuratu haziak.