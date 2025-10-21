Beñat Sarasoa idazleak Oteizari buruzko hitzaldia emango du

OrioBeñat Sarasoa idazleak Oteizari buruzko hitzaldia emango du
Artistaren nazioarteko ibilbidea izango du hizpide arratsaldeko 19:00etan Salatxon
A. E.
ORIO.
Asteartea, 21 urria 2025, 20:33
Atzo, urriaren 21ean, 117 urte bete ziren Jorge Oteiza Orion jaio zela. Hau dela eta, Beñat Sarasola idazleak hitzaldi bat emango du gaur, asteazkena, arratsaldeko 19:00etan, Salatxo aretoan: 'Ezerezean aztarrika: Jorge Oteizaren nazioarteko ibilbide itsua' izenburupean.
Sarasolak Oriorako prestatu du hitzaldia espreski, Udaleko Kultura Sailak horrela eskatuta. Iaz, Ismael Manterolak herrian kokatu zuen Oteiza, eta hitzaldi ibiltari bat gidatu zuen artistarekin lotura duten gune ezberdinak ezagutzeko. Bada, aurten, artistaren nazioarteko ibilbidea izango du hizpide Sarasolak. Hitzaldirako sarrera doakoa izango da.