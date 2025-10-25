El Ayuntamiento intentará reutilizar elementos del frontón

Próximamente comenzarán las obras de derribo del frontón, en el que Eraikiru S.L. construirá 24 nuevas viviendas y un frontón cubierto de 17 x ... 11 metros. Previamente, el Ayuntamiento de Orio se encargará de recoger diversos elementos del frontón para su reutilización.

Entre ellos se encuentra el frontis que en su día se construyó con la piedra sobrante del famoso frontón Beotibar de Tolosa. Pelotaris del pueblo y conocidos deportistas llegados de fuera han destacado que el frontis de Orio es «muy noble» y tiene un gran valor.

Por ello, el Ayuntamiento pretende desmontar progresivamente el frontis y guardar las piedras para utilizarlas en el nuevo frontón que se construirá en la localidad. La empresa Iturrioz será la encargada de realizar estos trabajos, y una vez que se hayan iniciado sabrán en qué estado se encuentran las piedras y si pueden ser reutilizadas.

Además, se pretende dar una segunda vida a los elementos más pequeños del frontón, algunos de los cuales serán reutilizados en los edificios municipales. El resto serán reclamados por la ciudadanía, como la puerta metálica a la entrada del frontón, las maderas de los bancos, los lavabos y aseos, el soporte de acero de papel, las cajas de alumbrado de neón, las perchas, la pared separadora o la red de protección.

Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento a la mayor brevedad posible a través de la siguiente dirección: komunikazioa@orio.eus. Se les enviará una relación de los elementos disponibles.