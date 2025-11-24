Zine-foruma bertan behera geratu arren, berriz egingo dutela esan dute

GetariaZine-foruma bertan behera geratu arren, berriz egingo dutela esan dute
J.M. ZUBIAURRE
getaria.
Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:13
ELAN-Euskadi GGKE (ONGD)ko kideak zine-forum saioa antolatu zuten joan den astean (azaroak 20an, osteguna) eta arrazoi teknikoak medio, ezin izan zen eskaini eta bertan behera utzi zen. Barkamen-eskaera azaldu eta aurrerago beste dataren bat topatzen dutenean filma bota-tzeko asmoa dutela adierazi nahi diote herriari.
Plenoa gaur
Azaroko ohiko bilkura egingo da gaur arratsaldeko 19:00etan hasita udaletxeko batzar aretoan. Gai zerrenda zabala da, besteak beste, ekitaldirako aurrekontuen hasierako onarpena emango da.