Getaria

Zine-foruma bertan behera geratu arren, berriz egingo dutela esan dute

J.M. ZUBIAURRE

getaria.

Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:13

ELAN-Euskadi GGKE (ONGD)ko kideak zine-forum saioa antolatu zuten joan den astean (azaroak 20an, osteguna) eta arrazoi teknikoak medio, ezin izan zen eskaini eta bertan behera utzi zen. Barkamen-eskaera azaldu eta aurrerago beste dataren bat topatzen dutenean filma bota-tzeko asmoa dutela adierazi nahi diote herriari.

Plenoa gaur

Azaroko ohiko bilkura egingo da gaur arratsaldeko 19:00etan hasita udaletxeko batzar aretoan. Gai zerrenda zabala da, besteak beste, ekitaldirako aurrekontuen hasierako onarpena emango da.

