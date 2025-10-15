Getaria'Zer da ligatzea XXI. mendean?', gaur, Tabernako Tertulien gaurko saioan
J. M. Z.
getaria.
Asteazkena, 15 urria 2025, 20:48
Udako etenaldia bukatuta, Tabernako Tertulien saio berria izango da gaur Mahasti tabernan arratsaldeko 18:30ean. Artzape Euskaltzaleon Plazaren eskutik 'Zer da ligatzea XXI. mendean?' galdera izango dute ardatz bertaratzen direnek.
Maider Arregi izango da hizlaria eta tertuliako dinamizatzailea. Arregi, Mari Luz Estebanen Crítica del pensamiento amoroso, Brigitte Vasalloren 'Pensamiento monógamo, terror poliamoroso' eta Byung-Chul Han-en 'La agonía del Eros' liburuek sortutako gogoetatik abiatuko da parte-hartzaileei hizpidea emateko. Sarrera doan izango da.