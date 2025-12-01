Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
AMAXKAR

Getaria

Xixili kontzertua bikaina Salbatore Abesbatzarekin

Astelehena, 1 abendua 2025, 20:30

Comenta

Salbatore Deunaren Abesbatzak Xixili Eguna ospatzeko kontzertua eman zuen elizan igande eguerdian. Mezetan abestu eta gero jendaurrera atera ziren Jexus Aldalur zuzendari zeramatela. 'Agurra'-k ireki zuen emanaldia, aurresku eta guzti, Ainhoa Camiok dantzatua. Jarraian, 'Goizeko izarra', 'Wenn ach ein Glópcklein war', 'Elurra mara mara', 'Ecce panis angelorum', 'A Getaria', 'Xalbadorren heriotzean', 'Egun sentia', 'Ixil ixilik dago' eta ''Arraunlariak' abestu zuten beti txalo artean. Bakarlariak Birjilio Azpillaga, Karmele Martiarena eta Bernardino Larrañaga izan ziren. Gaizka Ezenarro (gitarra) eta Josu Txapartegi (teklatua eta eskusoinua) izan ziren musikariak. Aurten ohitura jarraituz, Pepita Ucin eta Nikolas Larrañaga omendu zituzten opariak eskainiz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Xixili kontzertua bikaina Salbatore Abesbatzarekin

Xixili kontzertua bikaina Salbatore Abesbatzarekin