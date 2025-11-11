Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

San Antonera egindako bistaldia herritarren partaidetzarkin. AMAXKAR

Getaria

Webgunean txoko bat egin zaio San Anton mendiko biodibertsitateari

Udaleko getaria.eus webgunean mendi honen inguruan egin diren ikerketaren informazioa jaso daiteke

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Asteartea, 11 azaroa 2025, 20:29

Comenta

Jada eskuragarri jarri da 'Getaria berdea' atalean getariarrok hainbeste maite dugun mendiaren inguruko informazioa. Arkamurka eta Aranzadiko lagunek urteak daramatzate horko bizitza ikuskatzen. Orain ezagutza guzti hori, eta bitarteko desberdinak erabiliz, guztion eskura jarri dute.

San Anton mendiaren inguruan datu oso interesgarriak jaso daitezke, hau da bertako sarrera; «'Biodibertsitatearen talaia' horixe da gure herriaren historian, eta herritarren iruditegian, ezinbestekoa den mendi publiko hau. Bizidun askoren topalekua da San Anton mendia. Ikuskatzen ibili diren Aranzadi-Arkamurkako lagunen arabera gutxienez 695 onddo inguru, 210 landare espezie eta 72 hegazti mota aurkitzen dira bertan».

Azken boladan ekintza ezberdinak egin dira San Antoneko biodobertsitatearen inguruan, tartean bisitaldi interesgarri bat.GEtaa bio teres

