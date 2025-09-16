Surf herrikoia Gaztetapen lehiatu dute olatu onekin

GetariaSurf herrikoia Gaztetapen lehiatu dute olatu onekin
Asteartea, 16 iraila 2025, 20:26
Honakoak izan ziren txapelketako irabazleak: Surf Open kategorian, Manex Bikuña eta Edurne Irigoien eta bigarren Noah Arakistain eta Garazi Iribar. Body Board Openean, Jon Azkue eta Jon Urresti bi lehenak, eta Ekaitz Zimmermann eta Iñaki Ruiz Master Surfean. Long Boarden, Iñaki Aizpurua eta Antton Manterola nagusi. 18 urtez azpiekoetan, Noah Arakistain eta Eki Aizpurua lehenak. Surf Txiki kategorian, Nur Lasa eta Kai Domingo, eta Body Board Txiki modalitatean, Ur Aizpurua eta Kea Arakistain garaile.
