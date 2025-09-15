Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sendabelarra. AMAXKAR

Getaria

Sendabelarrak ezagutzeko ikastaroa antolatu dute emakumeei zuzendua

Urriko astelehen arratsaldeetan izango dira saioak

J.M. ZUBIAURRE

GETARIA.

Astelehena, 15 iraila 2025, 20:12

Udaletik sortutako Ahal Dugu herriko emakumeen taldeak sendabelarrak ezagutzeko ikastaroa antolatu du. Inguruko sendabelarrekin ukenduak, olioak, lozioak... egingo dituzte. Urriko astelehen arratsaldetan izango dira saioak, Alondegian. 18:00etik 20:00etara, osotara 11 orduko kurtsoa izango da. Hilaren 25ean, larunbata, sendabelarrak bertatik bertara ezagutzeko goiz ibilaldia egingo dute. Sara Letamendia aizarnarrarekin.

Bertan parte hartzeko ezinbestekoa da aurrez izena ematea, partaide kopurua mugatua baita. Horretarako bi bide zabaldu dituzte: irailaren 15etik 26ra bitartean Udaletxera edo gizartekintza@getaria.eus helbidera jo behar dute interesatuek. Tailerra emakumeei zuzendua dago.

