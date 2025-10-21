Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Getaria

Santa Maria itsasontzia bisitatzeko aukera gaurtik igandera

J.M. ZUBIAURRE

getaria.

Asteartea, 21 urria 2025, 20:33

Comenta

Santa Maria itsason-tzia Getarian dago eta gaurtik igandera bitartean bisitatu ahal izango da. Donostian hainbat egunez egon ostean, ontzi ospetsuaren erreplikak gurean egingo du geldialdia, Europan egiten ari den biraren baitan. Gaur 12:30etik 19:00 etara egin ahalk odira bisitak; bihar 13:00etatik 19:00 etara; ostiralean 10:00etatik 11:30era eta 14:00etatik 19:00etara; eta asteburuan 10:00etatik 12:00etara eta 15:00etatik 19:00etara. Sarrerak ontzian bertan edo tickets.naosantamaria.org helbidean eros daitezke. Helduek 7 euro; haurrek (5-10 urte) 4 eta familiek (2 heldu eta hiru haur arte) 18 euro. 5 urtetik beherakoentzat doan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Santa Maria itsasontzia bisitatzeko aukera gaurtik igandera