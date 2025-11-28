Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Bihar mezetan eta kontzertuan abestuko du koroak. AMAXKAR

Getaria

Salbadore Deuna Abesbatzaren kontzertua igande eguerdian elizan

Aurretik 10:45ean meza izango da eta bertan ere abestuko du Salbatore Abesbatzak

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Getaria

Ostirala, 28 azaroa 2025, 20:46

Comenta

Xixili Egunaren inguruan, herriko musikariak emanaldi ezberdinak eskaintzen dituzte eta igande honetan Salbatore Deunaren Abesbatzaren txanda izango da.

Goizeko 10:45ean meza izango da Salbatore elizan eta bertan abestuko du abesbatzak. Ondoren, eztarriak ondo berotuta izango dituztenez eguerdiko 12:30ean, elizan bertan Xixili Deunaren eguna ospatuko dute kontzertu batekin.

Jexus Aldalurren zuzendaritzapean, koroko partaideek azken boladan prestatu duten emanaldiari ekingo diote.

Azken urteetan egin ohi duten bezala, ekitaldiaren barne, abesbatzako kideak omenduko dituzte. Auirtengo saioan bi izango dira omenduak, Pepita Ucin eta Nikolas Larrañaga. Zorionak biei.

Salbatore Deunaren Abesbatzak beste ekitaldi batean ere hartuko du parte. Euskararen Egunaren inguruan antolatzen ari diren ekimenetan, abenduak 6an Kantujiran izango dira eguerdiko 12:30ean Plazan hasita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Salbadore Deuna Abesbatzaren kontzertua igande eguerdian elizan

Salbadore Deuna Abesbatzaren kontzertua igande eguerdian elizan