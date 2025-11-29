Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Getaria

Pepita Enbil musika eskolan izena emateko aukera berria

J.M. ZUBIAURRE

getaria.

Larunbata, 29 azaroa 2025, 20:22

Comenta

Pepita Enbil Musika Eskolako matrikulazioa zabalduko da abenduaren 2an eta 3an, askotariko tailer eta taldetan eman ahalko da izena. 3 urtetik 6 urtera arte bitarteko haurrak, adibidez, musika tailerrean eta euskal dantzetan (HH5) apuntatu daitezke, eta 7 urtetik aurrerakoak hizkuntza musikalean, kantu-koralean, mota desberdinetako instrumentuetan eta euskal dantzetan. Interesatuek 688842049 zenbakira idatz dezakete Whatsapp mezu bidez, edo idazkaritza@getariakomusikaeskola.eus eta zuzendaritza@getariakomusikaeskola.eus helbideetara. Bulego ordutegia, 10:00-12:00 eta 16:30etik 19:30era da.

