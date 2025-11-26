Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Getaria

Ordiziako Gabon Azoka bisitatzeko irteera antolatu da

J.M. ZUBIAURRE

Getaria.

Asteazkena, 26 azaroa 2025, 19:57

Comenta

Getariako Jubilatu eta Ezinduen Elkarteak urte amaierako irteera berezia antolatu du. Abenduaren 17an, asteazkena, Ordiziako Gabonetako Feria bisitatzeko aukera izango dute herriko jubilatuek eta bazkideek. Izena emateko epea abenduaren 12ra arte egongo da zabalik.

Eguneko egitaraua honakoa izango da; 9:30ean, irteera autobus geltokian. 10:30ean, Ordiziako Gabonetako feria: bisita librea. 14:00etan autobusa Berrobira. 14:30ean bazkaria Iriarte jatetxean. 18:00etan Getariara itzulera. Prezioa 50 eurokoa da, eta ordainketa Laboral Kutxako bidaia kontuan egin behar da. Informazio gehiago nahi dutenek 607 648 376 telefono zenbakira deitu dezakete.

