Ordiziako Gabon Azoka bisitatzeko irteera antolatu da

GetariaOrdiziako Gabon Azoka bisitatzeko irteera antolatu da
J.M. ZUBIAURRE
Getaria.
Asteazkena, 26 azaroa 2025, 19:57
Getariako Jubilatu eta Ezinduen Elkarteak urte amaierako irteera berezia antolatu du. Abenduaren 17an, asteazkena, Ordiziako Gabonetako Feria bisitatzeko aukera izango dute herriko jubilatuek eta bazkideek. Izena emateko epea abenduaren 12ra arte egongo da zabalik.
Eguneko egitaraua honakoa izango da; 9:30ean, irteera autobus geltokian. 10:30ean, Ordiziako Gabonetako feria: bisita librea. 14:00etan autobusa Berrobira. 14:30ean bazkaria Iriarte jatetxean. 18:00etan Getariara itzulera. Prezioa 50 eurokoa da, eta ordainketa Laboral Kutxako bidaia kontuan egin behar da. Informazio gehiago nahi dutenek 607 648 376 telefono zenbakira deitu dezakete.