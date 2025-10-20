Nazioarteko Jakien Azokak arrakasta izan du beste behin

GetariaNazioarteko Jakien Azokak arrakasta izan du beste behin
Artzape Euskara Elkarteak eta Getariako Udalak elkarlanean antolatutako ekimenari esker, Getariako IV. Nazioarteko Jakien Azoka Errumaniako, larunbat arratsaldean Nikaraguako, Senegaleko, Honduraseko, Costa Ricako, Kubako, Boliviako, Argentinako, Kanadako, Australiako eta Getaria bertako jakiak dastatzeko aukera izan zuten bertaratutakoek. Fusion H taldeak girotu zuen azoka eta jatorri ezberdineko getariarrek elkar ezagutzeko aukera paregabea izan zuten.