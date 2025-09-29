Mintzapraktika taldeak osatzen hasi dira astean behin euskaraz hitz egiteko

GetariaMintzapraktika taldeak osatzen hasi dira astean behin euskaraz hitz egiteko
Asterokoaz gainera, hamaika ekintza antolatu dituzte
Juan Mari Zubiaurre
GETARIA.
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:47
Martxan da AEK-ko mintzapraktika egitasmoa. Euskara hobetu eta lagunak egiteko aukera ezin hobea eskaintzen du ekimenak, astean behin euskaraz aritzeko elkartzen diren taldeen bidez. Hizkuntza horretan hitz egiteko ohitura dutenek eta praktikatu nahi dutenek osatu ohi dituzte taldeak, eta eurek erabakitzen dute zertarako bildu.
Taldeak egiterakoan, parte-hartzaileen disponibilitatea eta zaletasunak hartzen dira kontuan. Asterokoez gainera, hamaika ekintza antolatzen dituzte, gainera: txangoak, hitzaldiak, tailerrak, lehiaketak... Abantailak ere ugariak dira (deskontuak, sariak, zozketak...) Aurreratu dutenez, izena ematen dutenen artean hilero-hilero 10 sari-kutxa zozketatuko dituzte.
