Getaria

Menditxoko jolas parke berria prest dago

Osteguna, 9 urria 2025, 20:24

Dagoeneko zabaldu dute Menditxo enparantzako jolas parke berria. Joan den astean burutu zituzten lanak eta herriko haurrak badute jolas parke berri bat txoko berezi honetan. Menditxo enparantza biziberrituta geratzen da ekintza berri honekin. Duela urtebete Balu marrazkilariak egindako murala inauguratu zuten Alkate Txikiak eta bere zinegotziak. Jon Maia bertsolari eta idazleak herriko nortasunaren inguruan egindako lanketari kolore eman zion orduan artistak Menditxoko horman eta orain, bertara joango diren getariar gaztetxoak inguru eder batetaz gozatzeko aukera izango dute. Jolas enpresak egin ditu lanak aurkeztutako proiektu guztien artean osatuena eta xehetasun handienak ematen zituena zelako, UIdalaren esanetan.

