Lehen aldiz bioingeneria teknika erabiliko da Malkorbeko magalen egonkortze lanetan
Getaria
Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:04
Getariako Udalak eskatuta 2023an Ikerlur eta SCIA enpresek herri inguruko, eta San Antoneko, magalen egoerka aztertu zituzten. Baita beraien egonkortzerako proposamenak egin ere. 2024 eta 2025an ezagunagoak zaizkigun tekniken bidez hainbat eskuhartze sustatu zituen Udalak.
Orain proiektuak jasotzen zuen bigarren zatia exekutatzeari ekingo zaio: Bioingeneria teknikak erabilita Malkorbeko magalak iraunkortzeko neurri gehigarriak inplementatzea.
Gaian aditua den Paola Sangallik idatzi du neurri gehigarri hauen inguruko proiektua eta eskuhartzeak 110 metrotan (Malkorbeko zatiak orohar 250 m ditu) egingo dira, bi fasetan.
Lehen fase hau Udalak sustatu badu ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak eramango ditu aurrera. Izan ere, horrelako lanak egiteko GFAk diru-laguntzak atera ohi ditu eta Getariako Udalak horietako bat lortu du. Laguntza hauei esker Aldundia arduratuko da 47.719,22 euroko kostua izango duten eskuhartzeak egiteaz.
Paollaren informeak jasotzen duenaren arabera detektatu dituzten arazoen artean egongo lirateke: harrien erorketa, lur mugimenduak, higadura-prozesuak mendi-hegaletan eta higadura-korronteak.
Arazo hauek prebenitu eta kalteak gutxitzeko, eta onartuaz arrazoi desberdinak tarteko Malkorbeko magalak landaredia behar bezala garatzeko mugak dituela, hainbat aterabide proposatzen ditu. Eta bioingeneriako aterabide horiek dira aurrera eramango direnak. Besteak beste:
Landare-hesiak: Azaleratzen diren geruzak eremuak landareztatzea zaila denez, higadura-prozesuak aurrera egiten uztea eta oinarrian landare-hesi trinko bat sortzea planteatzen da, harrien erorketa moteltzeko eta balizko kalteak saihesteko. Langa hori Sahats atrocinerea eta Tamarix gallica landaketa trinko batek osatuko du nagusiki. Fajina bizien motako hesiak: 45-55 graduko inklinazioa duten ezpondetan – gaur egun belar-estaldura ona dute, baina higadura- eta higadura-arazoak dituzte – itsaslabarreko landaredia lehengoratzeko ahalegina egingo da. Fajina bizien motako hesiak eraikitzea proposatzen da, jariatze-uraren energia handia eta higaduraren kontrola gutxitzeko eta zuhaixka- eta zuhaitz-landaredia lehengoratzeko. Hesitura horiek higadurak dauden eremuetan planteatzen dira. Hesi apaingarriak: Hainbat eremuetan tarteka egin ohi diren mantentze-lan murrizteko zuhaixka-landaketa bat proposatzen da, Cistus salvifolius eta Genista hispanico konbinazio baten bidez egina. Biak itsaslabarretan eta artadi kantauriarretan aurkitzen dira. Bioingeniaritzako teknika mistoa: Lurrean ainguratutako egurrezko bilbadura sinple bat izango litzateke, 5.5 metroko altuerako burdin hesi bizia duena. Igokarien eta hidromantaren proiekzioa.
Horrelako lanak egiteko garairik onena landarearen geldialdi begetatiboaren garaia denez (urria-martxoa), datozen egunetan jarriko dira martxan eta 4 aste inguru iraungo dute. Obrek inguruko hainbat aparkalekuetan izango dute eragina.