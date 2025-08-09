Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
500 lagunetik gora elkartu ziren Harritarten herri bazkarian, goizean prestatutako marmitakoa jateko gogoz eta oso ona omen zegoen gehienen esanetan. ARGAZKIAK AMAXKAR

Getaria

Kuadrillen Egunarekin amaitu dira Salbatore Jaiak 2025

Azken eguna izan arren giroa ezin hobea izan zen, goizean marmitakoa prestatzen eta eguerdian herri bazkariarekin

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Larunbata, 9 abuztua 2025, 20:09

Festetako azken eguna ospatu zuten atzo getariarrek eta bikain eman zioten agurra Salbatore Jaien aurtengo edizioari. Kuadrillen eguna izendatuta zegoen festei amaiera emateko eta urteroko legez beste ekintza batzuren artean Marmitako Txapleketak erakarri zuen arreta nagusia goiz partean.

33 bikote izan ziren lehian, bakoitzak bere errezeta sekretuarekin gero, eguerdian jango zuten marmitakoa prestatzeari ekin zioten. Bero handia zegoen eta sarri ura edan beharra zegoen baina lanerako zeuden denak eta antolakuntzak esandako orduan banaka banaka ontziak epaileen aurrera eramaten joan ziren.

Arratsaldeko 14:30ak jo zituztenerako, Harritarten prestatua zeuden mahaiak betetzear zeuden, bakoitza bere kuadrillekin bazkaltzera hurbildu ziren eta aurrez prestatutako marmitakoa izango zen eguneko menuaren osagai nagusia. Ona omen zegoen, horrela zioten gehienek baina nor berea hobea noski. 500 lagun baino gehiago elkartu ziren Harritarten eta arratsaldea luze joan zen. Bazkalostean, Bentazaharreko Mutiko Alaiak arduratu ziren giroa jartzen eta moilan, Ur jolasak, Kukaña, Slickline eta Waterline. Eguraldia lagun berriz ere.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa
  2. 2 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  5. 5 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  6. 6 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  7. 7 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  8. 8 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  9. 9

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  10. 10 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kuadrillen Egunarekin amaitu dira Salbatore Jaiak 2025

Kuadrillen Egunarekin amaitu dira Salbatore Jaiak 2025