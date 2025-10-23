Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Indartsu ekin diote Getariako Keta Babyautoko futbol taldeko jokalariek 25/26 denboraldiari. AMAXKAR

Getaria

Keta Babyauto indartsu dabil liga hasieran Arrasaten 0-6 irabazita

Areto futboleko taldeak ere garaipen garbia lortu zuen 7-3 Altzaren aurka

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Osteguna, 23 urria 2025, 20:17

Comenta

Indartsu ekin dio Gorengoen Mailan Keta Babyauto futbol taldeak denboraldiari. Azaken jardunaldian 0 eta 6 nagusitu ziren Arrasateko Mojategi zelaian Mondragon B taldearen aurka.

Lehen laurdena bete aurretik, Ximon Arangurenek anaia Kepari egindako falta bat maisutasunez sareetara bidali zuen jaurtiketa bikain batekin. 26. minutuan Ximoni falta garbia egin zioten eta aurkariak bigarren txartela merezita ikusi zuen. Jokaldi berean Aitor Arangurenek atera eta Kepak buruz bigarrena sartu zuen. Lehen zatia amaitu aurretik, Iker Agirrek 0-3koa egin zuen.

Atsedenetik itzulita, abantaila hori mantentzea arazo gehiegirik gabe zen asmoa eta ondo lortu zuten hori. Azken ordu laurdenean etorri ziren beste hirurak. Peio Ezenarro, Jon Goikoetxea eta berriro Ximonek osatu zuten seikoa.

Hiru puntu gehiago batu eta bigarren tokian kokatu da Martin Alguacilen taldea. Idiazabalekin berdinduta daude 12 punturekin eta aurretik Aloña Mendi besterik ez dute puntu bat gehiagorekin. Aipatzekoa joan den urtean lehen itzuli osoan baino puntu gehiago dituztela aurtengo denboraldian bost jardunaldi jokatu diren honetan.

Bihar larunbata kostaldeko derbia jokatuko dute Iraetako futbol zelaian. Arratsaldeko 16:30ean Keta Babyauto eta Zarautz B aurrez aurre.

Aretokoak ere bikain

Aretoko futboleko taldeak ere garaipen borobila lortu zuen joan den ostiralean, 7 eta 3 Altza B taldearen aurka etxean.

Taldearen asmoa partidari ondo ekitea zen, aurrekoetan egin ez zutena. Lortu zuten presio indartsu bati esker, zeren lehen zatiko 20. minutua bete aurretik 5-0ko emaitza zuten alde. Golegileak Oihan Larrañaga (2), Ekhi Arostegi (2) eta Ekaitz Rada izan ziren. Bigarrenean Larrañagaren hirugarrena eta Danel Esnalena etorri ziren.

Gaur 20:45ean Azpeitiko kiroldegian jokatuko dute sailkapeneko azken tokian dagoen Galaktik AFT taldearen aurka. Denak galdu dituzte etxekoak eta horrela jarraitzea espero dugu getariarren onerako.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Keta Babyauto indartsu dabil liga hasieran Arrasaten 0-6 irabazita

Keta Babyauto indartsu dabil liga hasieran Arrasaten 0-6 irabazita