Izen-ematea zabaldu dute Getaitri talderako

GetariaIzen-ematea zabaldu dute Getaitri talderako
2026ra begira taldekide izan nahi dutenentzat
Juan Mari Zubiaurre
GETARIA.
Osteguna, 16 urria 2025, 20:23
2026ko denboraldira begira jarri dira eta dagoeneko izen-ematea zabaldu du Getaitrik, Getariako Triatloi Klubak taldekide izan nahi dutenentzat.
Horretarako, honako informazioa bidali behar da getaitri@gmail.com helbide elektronikora, abenduaren 1a baino lehenago; Izen-abizenak, NAN zenbakia, norbere telefono zenbakia, Kontu korronteko zenbakia eta baita, Federatua ala Getaitri lagun izango den izena ematen duena.
Zalantzarik izanez gero edo norbaitek informazio gehiago beharko balu, helbide berera idatzi daiteke. Batzar informatiboa azaroaren 8an izango da, 11:00etan Ulpiano etxean. Bestalde, Balearri/Astillero futbol taldeak Zarauzko plaierotako senior mailako bigarren jardunaldia jokatuko bu bihar goizeko 08:30ean hasita 14, zelaian Garcia Edari Banaketa taldearen aurka. Lehen jardunaldian garaipena lortu zuten 2-1 Ulacia Bidaiak taldearen aurka.