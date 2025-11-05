Herri Batzarra egingo da gaur arratsaldeko 18:30ean Zarautz Jauregian

GetariaHerri Batzarra egingo da gaur arratsaldeko 18:30ean Zarautz Jauregian
Getariako EH Bilduk deituta gaur arratsaldeko 18:30ean Zarautz Jauregiko billera aretoan Herri Batzarra egingo da.
Hauek parte hartuko dute Batzarrean eta honetaz jardungo dira; alde batetik, Unai Urruzono izango da Zarautz Jauregian, une politikoaren irakurketa partekatua eskainiz eta Nazio Elkarrizketaren gakoak aurkeztuz.
Bestetik, Eneko Miralles Ogasuna eta kontuetarako hautetsiak 2026ko aurrekontu proposamena azalduko die bertaratzen diren guztiei.
Azkenik, billera aretoan guztia moderatuz Ainitze Gereka zinegotzia jardungo da.