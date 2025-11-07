Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Kubo, gran novedad del once ante el Elche
Gaurko saioaren kartela.

Getaria

Go!azen telesailaren 12. denboraldiko aurrestreinaldia gaur Iturzaeta Aretoan

Arratsaldeko 17:00etan hasiko da emanaldia Tonpe Guraso Elkartea eta Lagunek antolatuta

J.M. ZUBIAURRE

GETARIA.

Ostirala, 7 azaroa 2025, 20:12

Comenta

Go!azen telesailaren 12. denboraldiaren aurrestreinadia izango da Iturzaeta Eskolako Aretoan gaur. Tonpe Guraso Elkartea eta Lagunek antolatuta, 17:00etan hasiko da emanaldia. Aurtengoan ez da aurrez izena eman beharko, baina getariarrek izango dute lehentasuna sartzerakoan.

Sei pertsonaia berri izango ditu oraingo honetan telesailak: Karla, Maren, Roke, Azpi, Ekaitz eta Gaizka. Orain arteko protagonistekin batera, uda berezi bat igarotzeko intentzioz hurbilduko dira guztiak Basakabira. Beste behin, denetariko osagaiak bilduko dituzte kapitulu berriek: abenturak, misterioa, gaztaroko maitasuna, komedia, drama... Hori guztia, ohiturak hala nahita, euskal talde eta abeslarien kanten moldaketen erritmoan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Go!azen telesailaren 12. denboraldiko aurrestreinaldia gaur Iturzaeta Aretoan

Go!azen telesailaren 12. denboraldiko aurrestreinaldia gaur Iturzaeta Aretoan