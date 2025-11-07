Go!azen telesailaren 12. denboraldiko aurrestreinaldia gaur Iturzaeta Aretoan

GetariaGo!azen telesailaren 12. denboraldiko aurrestreinaldia gaur Iturzaeta Aretoan
Arratsaldeko 17:00etan hasiko da emanaldia Tonpe Guraso Elkartea eta Lagunek antolatuta
J.M. ZUBIAURRE
GETARIA.
Ostirala, 7 azaroa 2025, 20:12
Go!azen telesailaren 12. denboraldiaren aurrestreinadia izango da Iturzaeta Eskolako Aretoan gaur. Tonpe Guraso Elkartea eta Lagunek antolatuta, 17:00etan hasiko da emanaldia. Aurtengoan ez da aurrez izena eman beharko, baina getariarrek izango dute lehentasuna sartzerakoan.
Sei pertsonaia berri izango ditu oraingo honetan telesailak: Karla, Maren, Roke, Azpi, Ekaitz eta Gaizka. Orain arteko protagonistekin batera, uda berezi bat igarotzeko intentzioz hurbilduko dira guztiak Basakabira. Beste behin, denetariko osagaiak bilduko dituzte kapitulu berriek: abenturak, misterioa, gaztaroko maitasuna, komedia, drama... Hori guztia, ohiturak hala nahita, euskal talde eta abeslarien kanten moldaketen erritmoan.