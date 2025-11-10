Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donostiako helmuga.

Getaria

Getariar korrikalari ugari izan dira Behobia-San Sebastian lasterketan

18 kirolarik korrika burutu dute ibilbidea eta beste hiru patinatzaileak izan dira

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Astelehena, 10 azaroa 2025, 20:35

Comenta

Igandeko Behobia-San Sebastian lasterketan herritar ugari izan ditugu lehian. Batzuk korrika eta beste batzuk patinetan burutu zituzten Fortunak antolatutako saioa.

Hona hemen getariarren zerrenda; Iosu Iribar, Xabier Etxaniz, Mikel Agirre, Ibon Aranguren, Jokin Aizpuru, Garikoitz Manterola, Iban Isasti, Alex Rodriguez, Jon Galarraga, Selene Aristi, Laire Castillo, Jose Mari Zenekorta, Aimar Arregi, Luis Azpillaga, Edeidy Rodriguez, Marcos Aizpuru, Igone Aizpuru eta Valentina Zumeta izan dira korrika amaitu dutenak ibilbideko 20 kilometroak.

Patinatzaileen lasterketan beste hiru getariar izan dira helmugara iritsi direnak, Itxaso eta Begoña Agirre eta Leire Etxeberria.

