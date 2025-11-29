Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turismo Bulego zaharra. AMAXKAR

Getaria

Getariako Udalak lizitaziora atera du espazio autogestionatu berria sortzeko proiektua

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Getaria

Larunbata, 29 azaroa 2025, 20:22

Comenta

Getariako Udalak espazio autogestionatu berri bat sortzeko proiektua jarri du martxan, gazteen eta herriko eragileen topaketa- eta jarduera-beharrak erantzuteko helburuarekin. Guztira 434.000 euroko aurrekontua izango du egitasmoak, eta horietatik 210.000 euro 2026ko udal aurrekontuan aurreikusita daude. Espazioa Turismo Bulego zaharrean kokatuko da.

Udal gobernuak azaldu du espazio berria komunitatearen beharrei erantzuteko diseinatu dela, eta horretarako azken hilabeteetan prozesu publiko-komunitarioa garatu dela. Prozesuan Getaiko Asanbladako eta GRAKA elkarteko kideek, baita Udaleko ordezkariek ere parte hartu dute; dinamizazioa Tipi kooperatibak gidatu du bost saiotan zehar. Prozesuaren emaitza gisa, bi eragileek elkarte gisa erregistratzeko eta espaziorako proiektua definitzeko urratsak eman dituzte, eta hitzarmena osatzen ari dira.

Horrez gain, Udalak nabarmendu du herriko beste eragileek ere espazio berrian parte hartu eta proiektuaren dinamikan inplikatu ahal izango dutela, betiere espazioaren izaera autogestionatuarekin bat etorriz.

Prozesuaren amaieran, espazio berria Turismo Bulego zaharrean kokatzeko aukera ia erabat adostuta geratu zen, eta parte-hartzaileek aurreproiektua ezagutzeko eta proiektuaren idazketaz arduratu den arkitektura taldeari iritziak helarazteko aukera izan dute.

Ezaugarri nagusiak

Herriaren erdigunean kokatuko den espazio autogestionatuak erabilera anitzeko gune nagusi bat hartuko du, proiektu eta jarduera anitzetarako egokia. Horrez gain, gaztetxe berriak bi entsaio gela izango ditu, herriko musika taldeen urteetako eskaerei erantzunez.

Eraikinak bi sarrera-irteera izango ditu; nagusia gaur egun parkeko iturria dagoen tokian kokatuko da, eta horren ondorioz iturria goiko espazio irekira lekualdatuko da. Obrak direla eta, goiko gurutzeak ere plazan kokapen berria izango du, eta honen ondorioz goiko eremua guztiz ireki eta erabilgarri geratuko da.

Espazioak bi komun izango ditu, eta esku-hartzeen artean lokalaren insonorizazioa ere aurreikusten da.

Udalaren ustez, espazio autogestionatu berria urrats estrategikoa izango da gazte politiketan eta herritarren parte-hartzean, eta herriaren dinamizazio sozial eta kulturalean eragin positiboa izatea espero da. Obren hasiera 2026an aurreikusten da, eta horretarako, udalak dagoeneko lizitazio prozesua abiarazi du.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  5. 5 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  6. 6 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  8. 8 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  9. 9 La nueva aventura de Loreak Mendian
  10. 10 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Getariako Udalak lizitaziora atera du espazio autogestionatu berria sortzeko proiektua

Getariako Udalak lizitaziora atera du espazio autogestionatu berria sortzeko proiektua